Yaşlanmanın sırrı çözüldü: 44 ve 60 yaşın şaşırtıcı gerçeği

DEĞİŞİM KADINLARA ÖZGÜ DEĞİL

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, 44 yaşındaki moleküler sıçramanın yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de gözlenmesi oldu. Başlangıçta menopozla ilişkilendirilen bu değişimin her iki cinsiyette de benzer şekilde gerçekleştiği saptandı. Bu bulgu, sürecin salt hormonal faktörlerle açıklanamayacağını gösteriyor.