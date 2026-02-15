Kalp-damar hastalıkları ile Alzheimer gibi yaşa bağlı rahatsızlıkların belirli dönemlerde neden ani artış gösterdiğini aydınlatabilir.
Yaşlanmanın sırrı çözüldü: 44 ve 60 yaşın şaşırtıcı gerçeği
Stanford Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışma, yaşlanmanın her yıl aynı hızda ilerlemediğini ve insan vücudunda 44 ile 60 yaşlarında iki belirgin moleküler sıçrama yaşandığını ortaya koydu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Stanford araştırmacıları, yaşlanmanın sabit ve lineer bir süreç olmadığını kanıtladı. Vücut, özellikle 44 ve 60 yaş civarında iki kritik biyolojik eşik noktasından geçiyor.
Çalışmada 25-75 yaş aralığındaki 108 katılımcıdan toplanan binlerce biyolojik numune detaylı biçimde incelendi. RNA, protein ve mikrobiyom profillerinin değerlendirildiği analizde, moleküllerin yüzde 81’inin en az birinde bu iki yaş diliminde keskin değişimler sergilediği belirlendi.
İKİ KRİTİK EŞİK: 44 VE 60 YAŞ
Bulgulara göre 44 yaş civarında alkol, kafein ve lipid metabolizmasına ait moleküllerde çarpıcı dönüşümler meydana geliyor. Bu evrede kalp-damar riski yükselirken kas kütlesi kaybı ve cilt yapısındaki bozulma da hızlanıyor.
60 yaş civarında ise bağışıklık düzenlemesi, böbrek performansı ve karbonhidrat metabolizmasıyla ilgili belirgin değişimler öne çıkıyor. Kalp-damar, kas ve cilt dokularındaki olumsuz gelişmelerin bu dönemde de devam ettiği gözlemlendi.
DEĞİŞİM KADINLARA ÖZGÜ DEĞİL
Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, 44 yaşındaki moleküler sıçramanın yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de gözlenmesi oldu. Başlangıçta menopozla ilişkilendirilen bu değişimin her iki cinsiyette de benzer şekilde gerçekleştiği saptandı. Bu bulgu, sürecin salt hormonal faktörlerle açıklanamayacağını gösteriyor.
Çalışmanın liderlerinden genetik profesörü Michael Snyder, yaşlanmanın küçük ve düzenli adımlarla değil, belirli yaşlarda ani ve köklü biyolojik dönüşümlerle ilerlediğini ifade etti. Araştırma sonuçlarının, Alzheimer ve kardiyovasküler hastalıkların neden belirli yaşlardan sonra daha yaygın hale geldiğini açıklamaya yardımcı olabileceği vurgulandı.