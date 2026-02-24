Yaşlanmanın gizli kırılma noktaları ortaya çıktı: Bu dönemlerde dikkat... Bilim insanları uyardı

Özellikle bu yaşlarda kalp-damar hastalıklarına yatkınlık artabiliyor, metabolik süreçler farklılaşabiliyor ve bağışıklık sistemi daha hassas hale gelebiliyor. Ayrıca uyku kalitesindeki düşüş, artan stres ve yaşam tarzı faktörlerinin de bu biyolojik eşikleri hızlandırabileceği belirtiliyor.