18 Nisan 2026 Cumartesi
Yasin Öztekin hayatının şokunu yaşadı: 9 gol yiyerek amatöre düştüler

Ayvalıkgücü Belediyespor’un İzmir Çoruhlu’yu 9-1 mağlup ettiği TFF 3. Lig 4. Grup maçında İzmir ekibi küme düşerken, kaptan Yasin Öztekin sezonun ikinci yarısında yaşadığı transferin ardından büyük bir şok yaşadı.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
TFF 3. Lig 4. Grup son hafta karşılaşmasında Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında İzmir Çoruhlu’yu konuk etti.

9-1 YENİLDİLER

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 9-1 kazanarak farklı bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla İzmir Çoruhlu da küme düşen takımlar arasına girdi ve önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecekler.

Ayvalıkgücü Belediyespor ise yoluna play-off ile devam edecek ve TFF 2. Lig'i kovalayacak.

YASİN ÖZTEKİN'E BÜYÜK ŞOK

İzmir temsilcisinde forma giyen kaptan Yasin Öztekin ise büyük bir şok yaşadı. Deneyimli futbolcu, devre arasında transfer olduğu takımda sezon sonunda küme düşme üzüntüsünü yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Yalova FK forması giyen 39 yaşındaki futbolcu, devre arasında İzmir ekibine transfer oldu. Bu süreçte 12 maça çıkan oyuncu, 6 gol kaydetmeyi başardı.

TFF 3. LİG 4. GRUP KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

- İzmir Çoruhlu

- Afyonspor

- Bornova 1877

- Nazilli Spor

İzmir Çoruhlu, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 23 puan topladı ve 13. sırada kalarak lige veda etti.

