3. Lig 4. Grup’ta küme düşme hattında bulunan İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor’dan tanınan, daha önce İzmir’de Göztepe ve Bucaspor 1928 formalarını giymiş olan Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı.

38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Yasin, sezonun ilk yarısında Yalova FK formasıyla 13 maçta 6 gol kaydetti.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin Öztekin, 2014-2018 yılları arasında oynadığı Galatasaray’da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.