Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş’ta Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu, “İlk yarıya bence çok güzel başladık. İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık ama ikinci 45 dakika biraz durgun başladık. Rakibe çok pozisyon verdik, bir sürü gol fırsatı yakaladılar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun için çalışacağız” dedi.

Bireysel performansını da değerlendiren Yasin Özcan, “İlk yarı kendimi iyi olarak gördüm ama ikinci yarı bayağı fiziksel eksikliğim vardı. İkinci yarı çok yorgun oynadığımı düşünüyorum. Bu fiziksel eksiklikle ve maç oynamamamla alakalı ama bu kesinlikle bahane değil. En iyi şekilde çalışıp 90 dakika yüzde yüz oynamak için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.