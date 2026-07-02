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Kaynak: AA

Bahçelievler'deki evde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer deliller soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler'de bulunan bir adresi takibe aldı. Uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbarın ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Elde edilen bulguların ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına alınan şüphelinin televizyon ekranlarından tanınan sihirbaz Yaser Koçak olduğunu belirledi.

KEDİ KUMUNUN İÇİNE GİZLENMİŞ 619 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Evde yapılan aramalarda Koçak'ın sahne gösterilerinde kullandığı çok sayıda sihirbazlık ekipmanının yanı sıra, kedi kumunun içine gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucunun saklanma yöntemi soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yaser Koçak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.