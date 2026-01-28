

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, parti yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiği esnaf ve otogar çalışanları ziyaretlerinin ardından, artan hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, mevcut ekonomik şartların vatandaşları ve esnafı nefes alamaz hale getirdiğini vurguladı.

Yasemin Turan Özdemir, ziyaretlere CHP Kadın Kolları Başkanı Elif Gökkuş, İl Başkan Yardımcısı Adıgüzel Turgut, Merkez İlçe Sekreteri Eda Akpınar, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Ramazan Gönen ve Üstüner Karatay ile Bağlıkaya Belde Teşkilatı’ndan Ali Aydoğdu ile birlikte katıldı. Heyet, kent merkezindeki esnaflar ile Aksaray Otogarı’nda görev yapan çalışanların sorunlarını birebir dinledi.

Otogar çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Yasemin Turan Özdemir, özellikle üniversite öğrencilerinin tatil dönemleri dışında bilet satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtti. Özdemir,

“Otogar çalışanlarımız, insanların artık sevdiklerinin yanına gitmesinin bile lüks haline geldiğini açıkça ifade ediyor. Bu tablo, ülkede alım gücünün ne kadar düştüğünün en net göstergesidir,”

dedi.

Esnaf ziyaretlerinde de benzer bir manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Yasemin Turan Özdemir, artan hayat pahalılığının hem satıcıyı hem de vatandaşı çaresiz bıraktığını ifade etti.

“Esnafımız satamıyor, vatandaşımız alamıyor. Asgari ücretin geldiği nokta ortada. Kira artışları, gıda fiyatları ve faturalar her geçen gün yükselirken, emeğin karşılığı hızla eriyor,”

sözleriyle ekonomik krizin derinliğine dikkat çekti.

Açıklamasında iktidarın yaklaşımını da sert sözlerle eleştiren Yasemin Turan Özdemir,

“İnsanlar ay sonunu değil, yarını bile göremezken iktidarın hâlâ ‘geçinin’ demesi, toplumun yaşadığı gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor,”

ifadelerini kullandı.

Yasemin Turan Özdemir, CHP olarak halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Biz birlikte güçlüyüz. Bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Vatandaşın alın terinin karşılığını aldığı, kimsenin geçim derdiyle ezilmediği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”