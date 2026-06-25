Ödüllü “Mukadderat” filminin senaryosunu kaleme alan Erdi Işık’ın yeni projesi, şimdiden sinema dünyasında merak uyandırdı.
Rodi Medya yapımcılığında hayata geçirilecek film, 2000’li yılların atmosferinde geçecek ve caz sahnelerinde kariyer yapma hayali kuran bir şarkıcının, hayatın sürprizleriyle düğün şarkıcılığına uzanan sıra dışı hikâyesini konu alacak.
Temmuz ayında çekimlerine başlanması planlanan filmin yönetmen koltuğunda, son dönemin dikkat çeken işlerinden “Uzak Şehir” dizisinin yönetmenlerinden Emre Aybek oturacak. Kadro çalışmaları devam eden projenin süpervizörlüğünü ise deneyimli isim Ahmet Katıksız üstlenecek.