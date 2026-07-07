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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Mehmet Emin Uyan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Uyan'ın X platformunda yaptığı paylaşımın "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit" suçunun yasal unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

"TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMADI"

Mahkeme kararında, paylaşımda yer alan "kan pornosu" ifadesinin çirkin ve saygısız bir benzetme niteliğinde olduğu ancak tehdit suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Kararda ayrıca, söz konusu ifadelerin objektif olarak muhatabı üzerinde ciddi korku ve endişe oluşturacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Cumhuriyet savcısının da beraat yönünde mütalaa verdiği dosyada mahkeme, sanığın beraatine hükmederken, lehine 45 bin lira vekalet ücretinin Hazineden ödenmesine karar verdi.