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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adalet, güvenlik ve hukuk taleplerini dile getirerek yetkililere sert eleştiriler yöneltti.

Paylaşımında, vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasının devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Minguzzi, yaşanan olaylar karşısında sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yazıklar olsun! Bu ülkeyi yönetenlere, adaletin çığlığını duyduğu hâlde susanlara, çocuklarımızın canı toprağa düşerken koltuklarını korumayı tercih edenlere yazıklar olsun. Bir devletin en temel görevi vatandaşının can güvenliğini sağlamaktır.

Eğer insanlar her gün korkuyla yaşıyor, aileler evlatlarını toprağa veriyor ve adalet duygusu yerle bir oluyorsa, bunun hesabını vermesi gerekenler vardır. Bugün bu ülkede insanlar adalet istiyor, güvenlik istiyor, hukuk istiyor.

Makamlarda oturanlar ise bu feryatları duymuyormuş gibi davranıyor. Oysa tarih, milletin acısına kulaklarını tıkayanları değil; o acıya çözüm üretenleri hatırlar.

Bu ülke sahipsiz değildir. Evlatlarımızın canı da istatistik değildir. Adalet sağlanana, sorumlular hesap verene kadar susmayacağız, unutturmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz."