15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye isyan etti.

"SİZLER BUNA SEYİRCİ KALDINIZ"

"Görevini ihmal eden, çocuklarımızın feryadına kulak tıkayan herkes bu vebalin ortağıdır." diyen Minguzzi "Yıllardır çocuklarımız katlediliyor, aileler paramparça oluyor ve sizler buna seyirci kaldınız." ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi'nin beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Görevini yapmadın. Sorumluluğunu yerine getirmedin. Acılar yaşanırken sessiz kaldın, makamının gereğini yerine getirmek yerine başka gündemlerin peşinden gittin. Sen nasıl bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanısın? Ama mesele yalnızca sen de değilsin. İçişleri Bakanı'ndan başlayarak, görevini ihmal eden, çocuklarımızın feryadına kulak tıkayan herkes bu vebalin ortağıdır. Yıllardır çocuklarımız katlediliyor, aileler paramparça oluyor ve sizler buna seyirci kaldınız. Adaletin, güvenliğin ve vicdanın gereğini yerine getirmediniz. Bugün hesap vermiyorsanız da yarın vereceksiniz. İnsanlardan kaçabilirsiniz ama vicdanınızdan ve ilahi adaletten kaçamazsınız. Yüce Allah her şeyi görüyor. Makamlar geçicidir, güç geçicidir; geriye sadece yaptıklarınız ve yapmadıklarınız kalır. Çocuklarımızın gözyaşının, ailelerin acısının hesabı er ya da geç sorulacaktır."

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de, bıçaklanarak katledilmişti. Tutuklu suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) B.B. ve U.B'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası İstinafça hukuka uygun bulundu. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etmişti.