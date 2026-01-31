“Kavak Yelleri”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Dokuz Oğuz”, “Bahar” ve “Arka Sokaklar” gibi birçok sevilen projede rol alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir ilgiyle takip ediliyor.

Allen’ın, kamuoyunda “Amerikalı Aynasız” lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki, başından itibaren magazin dünyasında sıkça konuşulmuştu. İkilinin aşkı ilk kez 2024 yılının mart ayında yurt dışında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmış, sosyal medya paylaşımları kısa sürede gündem olmuştu. Bu ilişki kısa bir süre sonra sona ermişti.

'ONU KONUŞMASAK OLUR MU?' SÖZLERİYLE KONUYU KAPATMIŞTI

2025 yılının nisan ayında yeniden bir araya geldikleri iddia edilen çift, haziran ayında bu kez ayrılık söylentileriyle anılmıştı. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte görüntülenmemeleri, bu iddiaları güçlendirmişti. Yasemin Kay Allen ise ayrılık haberleri hakkında “nazar” yorumunda bulunarak, “Onu konuşmasak olur mu?” sözleriyle konuyu kapatmayı tercih etmişti.

SADE BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu, soluğu ABD’de aldı ve bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisini nikah masasına taşıdı. Allen ve Kaya, Las Vegas’ta gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Çiftin nikah fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasemin Kay Allen’ın annesi Suna Yıldızoğlu da mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldızoğlu, kızı ve damadının yer aldığı kareye, “Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya ile evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu biri. Geçen yıl oğlum evlendi, Karadenizli gelinim dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum! Daha ne isteyebilirim? Bir anda kocaman bir aile olduk” notunu düştü.

Sürpriz evlilik magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Taze evliler, düğün sonrası mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla paylaşmaya devam ediyor.