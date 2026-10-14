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Yasemin Ergene, motosiklet kazası sonrası ameliyat geçiren eski eşi İzzet Özilhan’ı ziyaret etmediği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade eden Ergene, ziyaretini sosyal medyada duyurmak zorunda olmadığını belirtti.

Etiler’de objektiflere yansıyan Yasemin Ergene, gazetecilerin eski eşi İzzet Özilhan’ın sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtladı. Ağustos ayında motosiklet kazası geçirdikten sonra ameliyat edilen Özilhan ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen oyuncu, ziyaret etmediği yönündeki haberler hakkında konuştu.

“ÇOCUKLARIMIN BABASI”

İzzet Özilhan’ın yaklaşık 18 yıldır hayatında olduğunu dile getiren Ergene, eski eşini ziyaret etmemesi için herhangi bir sebep olmadığını ifade etti. Oyuncu, “Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım?” sözleriyle iddialara karşılık verdi.

ARALARINDA SORUN OLMADIĞINI VURGULADI

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşmamasının yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Ergene, haberlerin yeterince araştırılmadan gündeme getirildiğini söyledi. Eski eşiyle arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığının da altını çizdi.

2025 yılında yollarını ayıran Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın Emine ile Ela adında iki kızları bulunuyor.