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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Yılmaz / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi başkanı hakkı Aynur, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ile bir araya gelerek, Bilecik Belediyesi ile Bilecik Kent Belleği arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi arşivinde bulunan ve Bilecik kent tarihine ışık tutan birbirinden değerli görsel malzemeler ile efemera örnekleri dijitalleştirilerek Bilecik Kent Belleği dijital arşivinde yer alacak.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur imza töreninin ardından, “Kentimizin kültürel mirasını korumak, geçmişten günümüze uzanan kent hafızasını gelecek nesillere aktarmak ve Bilecik tarihine ait değerli kaynakları erişilebilir hâle getirmek amacıyla gerçekleştirilen bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.