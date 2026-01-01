Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine evini gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşte şehit düştü.
Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı: Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın!
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde sosyal medyada unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu yiğit, 15 yaşında PKK ihbarı sırasında şehit düştü. "İyi ki varsın Eren" mesajları yağdı; cesareti ve masumiyetiyle milletinin kalbinde yaşıyor.
1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı paylaşım ve yorum yaptı.
Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını paylaşarak;
"Eren Bülbül kardeşimiz yaşasaydı bugün 24 yaşında olacaktı; tüm şehitlerimize rahmet olsun",
"İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun",
"İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak" yorumlarıyla kutlama ve anma mesajları yayımladı.
EREN BÜLBÜL KİMDİR?
Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan ve 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındayken şehit olan Türk gencidir.
Kalabalık bir ailede (13 çocuklu, 12 kardeşi vardı) büyüyen Eren, babasını küçük yaşta kaybetmiş; annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleriyle zor koşullarda yaşamıştı.
Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan Eren, PKK teröristlerinin evlerinden erzak çaldığını fark ederek güvenlik güçlerine ihbar etmiş ve teröristlerin yerini göstermek üzere ekiplere rehberlik etmişti.
Bu sırada teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit oldu.
Şehadetinden kısa süre önce sosyal medya hesabında yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı, ölümünden sonra büyük yankı uyandırdı ve Türkiye genelinde "İyi ki varsın Eren" sloganıyla anılır hale geldi.
Vatan sevgisi, cesareti ve masumiyetiyle milletinin kalbinde taht kuran Eren Bülbül, adına parklar, okullar, sosyal tesisler ve hatta askeri araçlar verilen bir sembol haline geldi.
Hayatı 2022'de "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı filme konu oldu.
Her yıl doğum gününde (1 Ocak) ve şehit düştüğü tarihte (11 Ağustos) sosyal medyada ve törenlerle anılmaya devam ediyor.
İşte Eren Bülbül’e ait yürekleri dağlayan o unutulmaz fotoğraf kareleri: