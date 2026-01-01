Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı: Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın!

Şehadetinden kısa süre önce sosyal medya hesabında yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı, ölümünden sonra büyük yankı uyandırdı ve Türkiye genelinde "İyi ki varsın Eren" sloganıyla anılır hale geldi.