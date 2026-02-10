

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Belediye-İş Sendikası Rize–Artvin Bölge Başkanı Yaşar Kaspar, Hizmet-İş Sendikası Rize Başkanı hakkında sert açıklamalarda bulunarak, sendikal baskı ve tehdit iddialarını gündeme taşıdı.

Kaspar, Kalkandere Belediyesi’nde sendika değiştirmeyen işçilerin belediye başkanının makamında tehdit edildiğini öne sürerek, yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamasında, “Kalkandere Belediye Başkanının makamında sendika değiştirmeyen işçiyi, senin yanında belediye başkanına ekmeğiyle tehdit ettirmeye utanmadın mı? Üç beş üye yapacağım diye işçilerin geleceğiyle oynadınız” ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde Rize Belediyesi’nde imzalanan toplu sözleşmeyle ilgili de eleştirilerde bulunan Kaspar, “İmzaladığınız sözleşmeyi inkâr edip grev kararı alan sahtekârlar siz değil miydiniz?” diyerek tepki gösterdi.



Kaspar ayrıca, Hizmet-İş Sendikası Başkanı’nın AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer’in ve partinin adını kullanarak baskı oluşturduğunu iddia ederek, “İşçiyi ekmeğiyle tehdit ettirirken partinin adını kullanmaktan utanmıyor musunuz?” şeklinde konuştu.