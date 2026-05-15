Şarkıcı Yaşar İpek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıktı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın şikayeti üzerine İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada savunma yapan İpek, anlık bir tepki verdiğini iddia ederek suç işleme kastının olmadığını ve beraatini talep ettiğini söyledi.

İpek’in avukatı ise müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudi toplumunu hedef almadığını savunarak “Müvekkilimiz katliamı hedef alan kişilere yönelik bir paylaşım yapmıştır. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarını hedef alan bir tehdit söz konusu değildir” dedi.

MAHKEMEDEN HAPİS VE BERAAT

Mahkeme, İpek hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında yükselterek 3 yıla çıkmasına hükmetti.

Mahkeme, İpek'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması yönünden ise beraatine karar verdi.

MAHKEME ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Yaşar İpek mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada ise dava konusu olan paylaşımında İsrail yönetimini ve askerlerini hedef aldığını söyledi. İpek, İsrail’i hedef aldığı için kendisine dava açıldığını savunarak şunları söyledi:

"Katil Siyonist İsrail'in soykırımından dolayı birtakım paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bana dava açıldı. Bu hapis cezası benim insanlığımdan hiçbir şey götürmeyecek. Ben tamamen insani duygularımla hareket ettim. Benim karşı duruşum, Siyonist İsrail devleti ve askerlerine karşıdır. Bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Cezamın yatarı neyse yatarım."

İpek’in avukatı ise kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.