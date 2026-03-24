Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Erbaa İlçe Başkanı Yaşar Hüseyin Çakır, “Bir şeker al, bir gülücük bırak” projesi kapsamında Erbaa’nın farklı noktalarında anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

İlçe genelinde sekiz ayrı bölgede bulunan billboardlara şekerler bıraktıklarını ifade eden Çakır, projeye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeye destek olmak için kendilerine ulaşan Erbaalı vatandaşlara teşekkür eden Çakır, şu ifadeleri kullandı:

“Erbaa’da siyasetin sadece bir yarıştan ibaret olmadığını, aynı zamanda memleketimize katkı sunmak, gençlerimizin geleceğine dokunmak ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek için var olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu tür projelerle hemşehrilerimizle daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz.”

Destek veren tüm vatandaşlara teşekkür eden Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Erbaa’da aktif bir şekilde sahada olduğunu vurgulayarak, “Biz buradayız, biz varız ve Erbaa’da varlığımızı hissettirmeye devam edeceğiz.”dedi.