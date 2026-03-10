İran'dan Türkiye'ye fırlatılan ve NATO savunma sistemleri tarafından imha edilen füzeler hakkında, Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker'den eleştiri geldi. Milyarlarca dolara mal olan savunma sistemi, henüz kullanılmış değil.

Eylül 2017'de Türkiye'nin Rusya'dan tam 2 buçuk milyar dolara satın aldığı, ardından ABD izin vermediği için kullanamadığı S-400'ler, Türkiye sahasına yönelik gelen füzelerin imha edimesi için de kullanılmadı.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Toker,

"Vergilerimizden 2,500,000,000 dolar verilerek Rusya’dan alınan s-400 hava savunma sistemini, ülkemize kimden atılmış olursa olsun, 2 füzenin atıldığı bugünlerde kullanmayacağız da, ne zaman kullanacağız?" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen balistik füze hakkında NATO, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." açıklaması yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına girdikten sonra Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAR GÜLER 'GÖRÜRSÜNÜZ' DEMİŞTİ, GÖREMEDİL

2023 yılında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "S-400'leri niye kullanmıyorsunuz?" diye sorması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen, anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda, ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür" demişti.

Ancak ülkemize yönelen füzelerin S-400'ler tarafından nasıl düşürülğünü türkiye göremedi. Füzeler, 2 buçuk milyar dolar para harcadığımız S-400'ler tarafından değil, NATO'^nun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü