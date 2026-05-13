Mide fıtığı, tıbbi adıyla hiatal herni, midenin diyaframdaki açıklıktan göğüs boşluğuna doğru yer değiştirmesiyle oluşan yapısal bir rahatsızlıktır. Diyafram göğüs ve karın boşluklarını ayıran kaslı bir bariyerdir. Bu bölgedeki gevşeklik veya zayıflama midenin yukarı kaymasına ve mide asidinin yemek borusuna kaçmasına yol açar.

Uzmanlar, bazı reflü vakalarının fonksiyonel olduğunu ancak mide fıtığına bağlı reflünün daha kalıcı ve yaşam kalitesini ciddi şekilde bozan bir tablo yarattığını vurgulamaktadır. Küçük fıtıklar genellikle belirti vermezken büyük fıtıklar önemli şikayetlere neden olur.

MİDE FITIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Mide fıtığı oluşumunda yaşlanma, obezite, genetik yatkınlık, kronik stres, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi faktörler önemli rol oynar. Hamilelik, ağır kaldırma, kronik öksürük, kabızlık ve doğum kusurları da riski artırır. Diyafram kaslarındaki zayıflama ve karın içi basıncın artması midenin yer değiştirmesini kolaylaştırır.



Mide fıtığı olan hastalarda en yaygın şikayetler arasında yemeklerin ağıza gelmesi, göğüste yanma hissi, ağıza acı veya ekşi su gelmesi, gece yastığa sıvı gelmesi ve ağız kokusu yer alır. Bazı hastalar göğüs ağrısı nedeniyle kardiyoloji polikliniklerine başvurur ve yapılan tetkikler sonrası mide fıtığı tanısı alır.

Diğer belirtiler ise yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi, sık geğirme, şişkinlik, hazımsızlık, ses kısıklığı, kronik öksürük, diş minesinde erozyon ve sırt ağrısı şeklinde sıralanabilir. Özellikle yemek sonrası veya yatınca artan şikayetler dikkat çekicidir.

Şüphelenilen vakalarda endoskopi, baryumlu röntgen, pH monitorizasyonu ve manometri gibi yöntemler kullanılır. Erken teşhis komplikasyon riskini azaltır ve tedaviyi kolaylaştırır.

Mide fıtığının tedavisinde ilk adım yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisidir. Hastalara yatmadan en az iki saat önce yeme içmeyi bırakmaları, yastık sayısını artırarak başlarını yükseltmeleri, asitli ve gazlı içeceklerden uzak durmaları, tıka basa yemek yememeleri ve yemekle birlikte fazla su içmemeleri önerilir.

Sigara bırakmak, kilo vermek, küçük ve sık öğünler tüketmek, stres yönetimi, kahve, çikolata, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gibi değişiklikler büyük fayda sağlar.

İlaç tedavisine ve yaşam tarzı düzenlemelerine rağmen şikayetleri devam eden, büyük fıtığı olan veya komplikasyon gelişen hastalarda cerrahi seçenekler gündeme gelir. Laparoskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlarda midenin göğüs boşluğundaki kısmı karın boşluğuna geri indirilir, diyaframdaki açıklık küçültülür ve yemek borusu ile mide arasındaki kapak mekanizması güçlendirilir.

Mide fıtığından korunmak için ideal kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, ağır kaldırmaktan kaçınmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek önemlidir. Şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden gastroenteroloji uzmanına başvurmanız önerilir