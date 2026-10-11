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Kaynak: AA / DHA / İHA

İddiaya göre, sokak aralarında yüksek hızla ilerleyen ve sürekli el freni çekerek tehlikeli hareketler yapan otomobil, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti. Bir kahvehanenin önünde bulunan vatandaşlar, otomobilin küçük bir çocuğa çarpma tehlikesi oluşturduğunu öne sürerek aracın peşinden koştu. Ancak araca yetişemeyen mahalleli durumu derhal emniyet ekiplerine bildirdi.

KARAKOLUN ÖNÜNDE KESİLDİ, MAHALLELİ PEŞİNDEN GELDİ

Polis ekipleri, otomobili Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güzelyalı Ek Hizmet Binası önünde durdurmayı başardı. Sürücü G.S. ekiplerce muhafaza altına alınırken, aracın peşinden gelen kalabalığın gösterdiği sert tepki nedeniyle karakol önünde gergin anlar yaşandı. Polis ekipleri sürücüyü güvenlik amacıyla hızla karakola aldı.

YASAL SINIRIN TAM 3,1 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI!

Polis merkezinde yapılan kontrollerde sürücü G.S.'nin 1,55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hususi otomobiller için 0,50 promil olan yasal sınırın tam 3,1 katı alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

KARAKOL ÇIKIŞI ELİNDE ÇAY BARDAĞIYLA YÜRÜDÜ

İşlemlerinin ardından polis merkezinden çıkan G.S.'nin rahat tavırları ise görenleri şaşkına çevirdi. Elleri cebinde yürüyerek dışarı çıkan ve otomobilini bir yakınının teslim almasını bekleyen sürücü, aracının içine oturarak çay içti. Elindeki çay bardağını bir an olsun bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

"VALLAHİ SÜRMEDİM, ASLA KİMSENİN CANINI TEHLİKEYE ATMAM"

Muhabirin sorularını yanıtlayan sürücü G.S., alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi yaşamım boyunca ilk kez... İnsanların üzerine araç sürmedim. Vallahi sürmedim, billahi sürmedim. Ben asla kimsenin canını tehlikeye atmam. Her yaşananlar için ben vallahi billahi kimsenin canına kastetmedim. Çok özür dilerim."