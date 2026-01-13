Yasal bahis platformu Bilyoner'de kupon işlemlerindeki gecikme nedeniyle bir kullanıcının platform yetkililerine silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Kuponlarının geç onaylandığını savunan bir kullanıcının, müşteri hizmetlerine yönelik ağır tehditler savurduğu iddia edilirken süreçle ilgili bahis şirketi yetkililerinden de açıklama geldi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, söz konusu kullanıcı söz konusu bahis sitesinde üç ayrı kupon oynadı. Kuponların sistem tarafından beklemeye alınması nedeniyle işlemler anında onaylanmadı. Bir süre sonra kuponlar onaylandı ancak sonuçların kayıp olması üzerine kullanıcı duruma tepki gösterdi.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ SİLAHLI SALDIRIYLA TEHDİT ETTİ

İddiaya göre kuponların kaybetmesinin ardından kullanıcı, müşteri hizmetlerini defalarca aradı. Yapılan görüşmeler sırasında ölüm tehditleri savurduğu ve ofise silahlı saldırı düzenleyeceğini söylediği öne sürüldü. Tehdit içerikli ifadelerin tekrarlanması üzerine site yönetiminin hukuki yollara başvurduğu belirtildi.

SİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Haberin ardından şirket yetkililerinin kendisine ulaştığını ifade eden gazeteci Çağdaş Evren Şenlik, onaylanmayan kuponların bahis sitesinin insiyatifinde olmadığını “Ana bayii merkezi bahis sistemi” tarafından onaylanmadığını belirttiklerini aktardı.