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Kaynak: İHA

Kayseri'de polis ekiplerinin 15 iş yerine düzenlediği denetimlerde, satışı yasak olduğu değerlendirilen çok sayıda sustalı bıçak, kelebek bıçak ve muşta ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 Sayılı Kanun kapsamında satışı yasak olan malzemelerin teminine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler tarafından 15 iş yerine yapılan denetimlerde, 5 iş yerinden satışı yasak olduğu değerlendirilen toplamda 74 adet sustalı olarak tabir edilen bıçak, 5 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ve 27 adet muşta ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları gerekli incelemelerin yapılması için Kayseri Bölge Kriminal Laboratuvarı’na gönderilirken, iş yeri yetkilisi 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.