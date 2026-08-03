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Yasak aşk iddialarıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Ece Erken, bu kez iş hayatıyla ilgili ortaya atılan bir iddiayla dikkat çekti. TV8 paylaşımında Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'la "Gel Konuşalım" ekrana döneceği duyuruldu. Fakat afişte Ece Erken yer almadı.

AFİŞTE YER ALMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın afişte yer almaması dikkat çekti.

Mynet'te yer alan habere göre, "Gel Konuşalım" programından kovulduğu öne sürülen Erken, sosyal medyada hızla yayılan söylentilere sessiz kalmadı.

Erken, yeni sezonla ilgili henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek, "Eylül ayında hepinizin haberi olur" diye konuştu.