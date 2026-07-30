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Ekranların ünlü sunucuların Ece Erken'in evli ve ikiz çocuk sahibi bir iş insanıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü isim, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Daha önce iki kez nikah masasına oturan ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu Ece Erken, iddialara göre ikiz bebek babası evli bir iş insanı ile gizli bir ilişki yürütüyor.

TATİLE GİTTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Söz konusu iddiaları kamuoyuna duyuran gazeteci Başak Çokan, Ece Erken'in adı geçen iş insanıyla birlikte tatile gittiğini öne sürdü.

Bu iddiaların ardından, adı geçen iş insanının eşi olan başarılı mimar Sena Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden çok sert açıklamalar yaptı.

Bayraktar, Ece Erken'in bu haberlerin bizzat kendi tarafımdan sızdırıldığını düşündüğünü ve bu sebeple hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi. Yapmış olduğu paylaşımda hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Bayraktar, yöneltilen suçlamaların tamamını reddettiğini söyledi.

'YANLIŞ TAHTAYA BASIYORSUN'

Bayraktar yaptığı açıklamada "Ben yaşadığım şeylerden ayrılmış bir kadınım. Beni sakın tehdit etme, sen yanlış tahtaya basıyorsun. Senin gibi bir sıfatsız beni hiç tehdit edemez. O haberleri ben yaptırmış olsaydım eğer öyle demezdim. Benim bir ücretim de yok. Benim elimi ayağımı titrettirme. Ben evimde çoluğumla çocuğumla otururken o tehditleri sana yediririm. Benim geçmişim de her şeyim belli" dedi.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Hakkındaki iddiaların ardından Ece Erken'den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki yasak aşk iddiasını yalanlayan Erken: "Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır. Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz.. Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı “evli” diye servis etmek, gazetecilik değil; düpedüz iftiradır. Benim arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur." dedi.