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Kaynak: Bülten

Türkiye'de kadın girişimcilerin teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki başarı hikâyelerine bir yenisi daha eklendi. İki çocuk annesi girişimci Şahsemin Aksu tarafından hayata geçirilen Satışa Hazır, gayrimenkul sektöründe güven, şeffaflık ve resmi süreçlere uygunluğu merkeze alan yapısıyla yayın hayatına başladı.

Aksu'nun girişimcilik yolculuğu, yıllar önce yaşadığı bir gayrimenkul mağduriyetiyle başladı. Satın alma sürecinde karşılaştığı sorunlar ve eksik bilgilendirmeler, onu benzer mağduriyetlerin önüne geçebilecek bir sistem geliştirmeye yönlendirdi. Uzun süren araştırmaların ardından ortaya çıkan Satışa Hazır, yalnızca ilan yayınlayan bir platform olmanın ötesinde, güven esaslı bir dijital ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri, bireysel kullanıcıların doğrudan ilan yayımlayamıyor olması. Satışa Hazır'da yalnızca yetkili emlak firmaları ve sektör profesyonelleri ilan paylaşabiliyor. Bu yapı sayesinde ilanların doğrulanabilir, resmi ve sektörel standartlara uygun şekilde yayınlanması amaçlanıyor.

Şahsemin Aksu, gayrimenkul sektöründe güven unsurunun her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirterek, "İnsanlar hayatlarının en büyük yatırımlarından birini yaparken doğru bilgiye ve güvenilir kaynaklara ulaşmak istiyor. Bu projeyi geliştirirken temel hedefimiz, resmi süreçlere uygun, şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturmaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Satışa Hazır'ın bir diğer hedef kitlesi ise Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve yatırımcılar. Platform, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen gurbetçilerin güvenilir emlak firmalarına ulaşabilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Son yıllarda Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına ilginin artmasıyla birlikte, Avrupa'da yaşayan Türklerin doğru ve güvenilir bilgiye erişiminin önem kazandığı belirtiliyor.

Girişim, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde de yayın ve tanıtım faaliyetleri yürütebilecek altyapı çalışmalarına odaklanıyor. Böylece hem Türkiye'deki emlak profesyonellerinin uluslararası görünürlüğünün artırılması hem de yurt dışındaki yatırımcılarla daha güçlü bağ kurulması hedefleniyor.

Dijitalleşme ve güven odaklı doğrulama sistemlerinin, gayrimenkul sektörünün geleceğinde belirleyici rol oynayacağından yola çıkarak, Şahsemin Aksu'nun yaşadığı kişisel deneyimden doğan Satışa Hazır projesi de bu dönüşümün kadın girişimcilik perspektifinden dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor.

Kadın girişimcilerin teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinde daha görünür hale gelmesi, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, Satışa Hazır'ın güven odaklı yaklaşımının sektörde yeni bir model oluşturup oluşturmayacağı ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.