Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu

Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu

Türkiye'de koruma programı kapsamında dünyaya gelen ilk ve tek Amur kaplanı yavrusu, geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından uygulanan başarılı tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu.

Kaynak: ANKA
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Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu - Resim: 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde neslin korunması amacıyla yürütülen üretim çalışmaları kapsamında doğan sevimli Sibirya kaplanı "Virginia", kısa sürede ziyaretçilerin odağı haline geldi.

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Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu - Resim: 2

Oyun oynadığı esnada ayağını kıran yavru kaplan için hayvanat bahçesinin uzman veteriner hekimleri ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ekipleri derhal harekete geçti.

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Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu - Resim: 3

İş birliği içinde yürütülen klinik tedavi ve rehabilitasyon sürecine olumlu yanıt veren sevimli yavru, 100’üncü gününe özel hazırlanan pastayla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu - Resim: 4

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLAN YAVRU YENİDEN SAHADA

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan 206 bin metrekarelik dev yerleşkede dünyaya gelen Virginia, Türkiye sınırları içerisinde doğan tek Amur kaplanı olma unvanını taşıyor.

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Yaşadığı kazayı atlatan yavru kaplan ilgi odağı oldu - Resim: 5

Yetkililer ve veteriner kadrosunun titiz takibi sayesinde sağlığı tamamen düzelen yavru kaplan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan merkezde yeniden ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

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