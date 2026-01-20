Vücudun temel yapı taşı olan suyun tüketim miktarı, modern tıp araştırmalarıyla yeniden şekillendi.

Bilim dünyası, "günde sekiz bardak" şeklindeki genel geçer kuralın her yaş grubu için geçerli olmadığını, biyolojik gereksinimlerin yaşla birlikte köklü değişimler gösterdiğini raporladı.

ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA HİDRASYON GEREKSİNİMİ

Mayo Clinic bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Sheldon Sheps, su tüketiminin sadece susuzluk hissiyle sınırlanmaması gerektiğini belirtti. Özellikle çocuklarda metabolizma hızının yüksek olması nedeniyle kilogram başına düşen sıvı ihtiyacının yetişkinlerden daha fazla olduğunu ifade etti.

Gençlik döneminde ise fiziksel aktivite ve hormonal değişimlerin su tutma kapasitesini etkilediğini dile getirdi.

Yaşlılık dönemi üzerine araştırmalar yapan Harvard Medical School uzmanı Dr. Julian Seifter, yaş ilerledikçe beyindeki "susuzluk merkezinin" hassasiyetini kaybettiğini vurguladı. Bu durumun, yaşlı bireylerin vücutları ihtiyaç duysa dahi susuzluk hissetmemelerine yol açarak böbrek fonksiyonlarını tehlikeye attığını aktardı.

BİLİMSEL VERİLERLE GÜNLÜK LİMİTLER

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan güncel kılavuzda, yaşa göre ideal sıvı alım miktarları şu verilerle paylaşıldı:

Yaş Grubu

Tavsiye Edilen Günlük Sıvı Miktarı

4-8 Yaş

1.6 Litre

9-13 Yaş

2.1 Litre

14-18 Yaş

2.5 Litre

19+ Yetişkinler

2.5 - 3 Litre

SUYUN İHMAL EDİLMESİ HANGİ RİSKLERİ GETİRDİ?

İngiliz beslenme uzmanı Dr. Sarah Jarvis, suyun sadece bir içecek değil, metabolik bir düzenleyici olduğunu kaydetti.

Hafif düzeydeki dehidrasyonun (sıvı kaybı) bile odaklanma sorunlarına, baş ağrılarına ve sindirim sistemi yavaşlamasına neden olduğunu açıkladı. Özellikle yaşlılarda su eksikliğinin kafa karışıklığı ve düşme riskini artırdığını hatırlattı.

Uzmanlar, su tüketiminin mevsimsel şartlara ve kişinin genel sağlık durumuna göre özelleştirilmesi gerektiğini, ancak yukarıda belirtilen yaş bazlı limitlerin bir "güvenlik çizgisi" olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.