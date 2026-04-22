Yaşa göre ekran süresi ve içerik sınırlaması kapıda: Müfredata da el atılmalı

Sosyal medyada yaş sınırı uygulamaları küresel ölçekte yaygınlık kazanırken, Türkiye de TBMM'de görüşülen düzenlemenin yasalaşması halinde bu alanda politika belirleyen ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor.
TBMM'de görüşülen ve 15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ sağlayıcılar tarafından verilen hizmette sınırlamalar getirilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye'yi çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeyi tartışan ülkeler arasına taşıdı.
Teklif, erişim kısıtlamasının yanı sıra yaş doğrulama, çocuklara özgü hizmet tasarımı ve ebeveyn denetimi gibi başlıklarda platformlara yeni yükümlülükler getiren daha geniş bir çerçeve sunuyor.
TBMM Başkanlığına 4 Mart'ta sunulan düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformların, bu yasağın uygulanması için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alması gerekecek.