Yaşa göre ekran süresi ve içerik sınırlaması kapıda: Müfredata da el atılmalı

Teklifte ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklar için yetişkin kullanıcı deneyiminden ayrıştırılmış hizmet sunulması ve ebeveyn ya da vasilerin çocukların çevrim içi hareketlerini izleyebilmesine, kullanım süresini yönetebilmesine ve hesap ayarlarını kontrol edebilmesine imkan verecek araçların sağlanması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, çocukların dijital mecralarda zararlı içerik, siber zorbalık ve dijital bağımlılık gibi risklerle karşı karşıya kaldığına işaret edilerek, düzenlemeyle çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinde 1,5 yıldır süren çalışmaların son aşamaya geldiğini, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumayı amaçlayan tedbirlerin Türkiye dışında pek çok ülkede uygulandığını belirtmişti.

Türkiye'deki tartışma, çocukların çevrim içi güvenliğini devlet, aile ve platform sorumluluğu ekseninde yeniden tanımlamaya çalışan uluslararası dalganın bir parçası olarak gelişti.

Avustralya'da 2024'te kabul edilen yasal değişiklikler, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirdi. Bu kapsamda, 10 Aralık 2025'ten itibaren bazı sosyal medya platformlarına bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açmasını ve mevcut hesaplarını kullanmayı sürdürmesini engelleme yükümlülüğü getirildi.

Avustralya hükümeti bu modeli, çocukları gelişimlerinin kritik döneminde korumaya yönelik "dünya çapında ilk" düzenleme olarak tanımlıyor.