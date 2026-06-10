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Kaynak: İHA

Antalya’da yasa dışı hayvan bulundurma ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kafeslerde tutulan 3 kınalı keklik ile 3 albino sultan papağanına el konuldu.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan yasa dışı keklik bulundurma ve ticareti şikayeti üzerine harekete geçti.

Kumluca Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, şikayete konu adres ve çevresinde inceleme yapıldı. Kontroller sırasında kafeslerde 3 kınalı keklik ile 3 albino sultan papağanı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, hayvanların yasal olarak bulundurulması için gerekli bilgi ve belgelerin ibraz edilemediği belirlendi. Bunun üzerine kuşlara el konuldu.

Olayla ilgili kişilere yönelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında idari yaptırım uygulanması ve tazminat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yasal süreç başlatıldı.