Yasa dışı kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyonlar son dönemde özellikle elde edilen gelirin aktarılmasına aracılık eden platformlara yönelik gerçekleşti. Öte yandan yasa dışı bahis ve kumarla ilişkili çok sayıda sosyal medya hesabı kapatıldı.

Ancak yasadışı kumar siteleri yeni oyuncular bulabilmek için telefonlara çok sayıda SMS mesajı gönderiyor. Söz konusu mesajların gönderildiği numaranın 0850 kodlu olması dikkat çekiyor.

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan köşe yazısında gelen mesajları paylaştı. Turhan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Amacım cep telefonumuza gelen bu mesajların ne derece tacizkar olduğunu göstermek. Hadi ben kocaman insanım. Ya gençler?



Büyük küçük harfler mesajları olduğu gibi almamdan. Şimdi maalesef durum bu. Bunu önlememiz gerekiyor. En başta da iş 0850’li hatları tahsis eden Telekom’a düşüyor.”