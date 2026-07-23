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Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 33 şüpheli yer aldı. Örgütün lideri Mustafa Duran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (Dubai) yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Örgüt yöneticileri arasında Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimler bulunuyor. Bahis sitelerinden toplanan paralar, paravan teknoloji şirketlerine “yazılım bedeli” adı altında aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden aklandı.

MASAK raporlarına göre, paranın en az 78 milyar TL’lik kısmının doğrudan yasa dışı bahis ve aklama suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre. Yasal ödeme kuruluşu maskesiyle 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdiği saptanan IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı.

Bahisçilerden toplanan milyarlarca lira; paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamlayarak 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



İddianame, yasal bir finans kuruluşu maskesi altında yürütülen, Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama mekanizmalarından birini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede toplam 33 şüpheli yer alıyor.

ÖRGÜT LİDERİ DUBAİ'DE YAKALANDI

Örgütün lideri olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. Örgütün yönetim kademesinde ise Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimler bulunuyor.

Şüpheliler hakkında; "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Dosyanın bir numaralı ismi Mustafa Duran ise Interpol nezdinde Kırmızı Bülten ile aranmaktadır.

VURGUNUN BOYUTU: 155 MİLYAR TÜRK LİRASI

MASAK ve Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan rakamlar, vurgunun boyutu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155.518.792.790 TL (155 Milyar TL'den fazla) olduğu tespit edildi.

Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafikte, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 Milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.

YASA DIŞI ÖDEME ALTYAPISI NASIL KURULDU?

Örgüt, "IQ Money" adlı yasal ödeme kuruluşu lisansını bir zırh olarak kullandı. Sistemin işleyişi şu adımlarla gerçekleşti; Panel Entegrasyonu kısmında IQ Money'in sağladığı API yazılımları, 1xbet, Meritking, Onwin gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edildi.

Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelere girdiklerinde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirket içerisindeki iç kontrol ve "fraud" (dolandırıcılık izleme) birimleri bilinçli olarak etkisizleştirildi. Öyle ki, işlem açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar", "bet" yazan on milyonlarca transfere hiçbir müdahale edilmediği saptandı.

KARA PARA NASIL AKLANDI?

Suç gelirlerinin izini kaybettirmek için örgüt çok katmanlı bir "aklama" stratejisi izledi. İlk etapta katmanlaştırma (Layering) çerçevesinde, toplanan bahis paraları, IQ Money'den Odin Fintech gibi şüpheli Nuran Duran'a ait paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı.

Buradan da kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü. İkinci olarak aklanan paralarla lüks araçlar satın alındı, ayrıca emlak konut projelerinden onlarca gayrimenkul hakkı edinildi. Takibi zorlaştırmak için bu haklar, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.



FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ 2.1 MİLYON EURO TRANSFER ETTİ

Örgüt lideri Mustafa Duran'ın, faaliyet izni iptal edildikten hemen sonra Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ederek suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı MASAK tarafından belgelendi. Fonların önemli bir kısmı, herhangi bir borsaya kayıtlı olmayan ve izi sürülemeyen "soğuk cüzdanlar" üzerinden global kripto borsalarına (Binance, Kraken vb.) aktarıldı.



DENETİMDEN KAÇIŞ VE DELİL KARARTMA

Merkez Bankası denetçileri şirkete gittiğinde, sistemlerin kapalı olduğu ve sunuculara erişilemediği gibi bahanelerle karşılaştı. TMSF kayyım olarak atandığında ise eski yönetimin tüm bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı, geride hiçbir veri bırakmadığı ortaya çıktı.



Savcılık hazırladığı iddianamede tüm bu mal varlığı değerlerine (paralar, araçlar, taşınmazlar) el konulmasını ve şüphelilerin örgütlü suç kapsamında en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.