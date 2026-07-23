Yasa dışı bahiste akıl almaz para trafiği: Türk baron BAE’de yakalandı, iddianame şaşırttı

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede toplam 33 şüpheli yer alıyor. Aralarında kırmızı bültenle arandığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanan ve iade süreci devam eden örgüt lideri Mustafa Duran ile örgüt yöneticileri Nuran Duran ve Bahar Öte'nin de bulunduğu sanıklar için ağır cezalar talep edildi.