İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasal ödeme kuruluşu lisansı altında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri A.Ş. merkezli yürütülen devasa yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Sabah gazetesinin haberine göre hazırlanan iddianamede, 196 farklı yasa dışı bahis sitesiyle entegre biçimde çalışan ve 155 milyar liranın üzerinde işlem hacmine ulaşan organizasyonun detaylarına yer verildi.
Yasa dışı bahiste akıl almaz para trafiği: Türk baron BAE’de yakalandı, iddianame şaşırttı
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında iddianame hazırlandı. 155 milyar TL'lik hacme ulaşan şebekede 33 şüpheliye 27 yıla kadar hapis isteniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede toplam 33 şüpheli yer alıyor. Aralarında kırmızı bültenle arandığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanan ve iade süreci devam eden örgüt lideri Mustafa Duran ile örgüt yöneticileri Nuran Duran ve Bahar Öte'nin de bulunduğu sanıklar için ağır cezalar talep edildi.
Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yasa dışı bahse aracılık etme suçlamalarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları, finansal hareketliliğin boyutunu ortaya koydu. Şebekenin kontrolündeki paravan yapılar ve IQ Money altyapısı üzerinden 155 milyar 518 milyon TL seviyesinde işlem geçtiği saptandı. MASAK, bu tutarın en az 78 milyar liralık kısmının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair kuvvetli şüphe bildirdi.
Soruşturma detaylarına göre organizasyon, yasal ödeme kuruluşu lisansını bir kalkan olarak kullandı. IQ Money’e ait yazılımlar, 196 yasa dışı bahis platformuna doğrudan entegre edildi. Şirket içindeki dolandırıcılık izleme birimleri pasifize edildi. Transfer açıklamalarında açıkça "bahis" veya "kumar" yazan milyonlarca işleme müdahale edilmedi.
Toplanan fonlar paravan teknoloji firmalarına "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı. Ardından kuyumculuk sektörüne kaydırılarak altına ve nakde çevrildi. Aklanan paralarla lüks araçlar ve gayrimenkuller satın alındı; izi sürülemeyen "soğuk cüzdanlar" aracılığıyla uluslararası kripto borsalarına transfer edildi. Örgüt liderinin ayrıca Almanya'ya 2,1 milyon euro aktardığı belgelendi.
Merkez Bankası denetçilerinin incelemeleri sırasında sistemlerin kapatıldığı, TMSF kayyum olarak atandığında ise eski yönetimin tüm bilgi işlem altyapısını ve muhasebe verilerini kaçırdığı tespit edildi.
Savcılık, hazırladığı iddianamede suçtan elde edilen tüm mal varlığı değerlerine (para, araç ve taşınmazlar) el konulmasını ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.