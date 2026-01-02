Türkiye günlerdir yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonlarını konuşuyor. Bahis operasyonlarında ünlü futbolcuların tutuklandığı, kara para aklama operasyonlarında ise Habertürk, ShowTV gibi kanalları bünyesinde bulunduran Can Holding'e kayyım atanması ülke gündemindeki yerini koruyor. Peki bu kara para ağı ve yasa dışı bahis nasıl yayılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları girdikleri bir sitede ya da haberleşme amacıyla kullandıkları uygulamalarda rızaları dışında bahis sitelerinin iletişim gruplarına dahil edilebiliyor.

Rusya merkezli bir haberleşme uygulaması yasa dışı bahis ağının adeta merkezi haline gelmiş durumda. Bu haberleşme uygulamasına kayıt olan kullanıcılar izinleri olmadan bu reklam sayfalarına üye yapılıyor.

PAYFİX VE PAPARA İLE İŞLEM

Gazeteci Hasan Basri Akdemir ise bu yasa dışı bahis siteleriyle ilgili kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Akdemir'e gelen mesajda, kara para aklama suçu nedeniyle el konulan Payfix ve Papara üzerinden işlem yapıldığını ve bunların reklamlarının da Rusya merkezli haberleşme uygulaması üzerinden duyurulduğu belirtildi.

Akdemir'e gelen mesaj şöyle:

"Yasa Dışı Bahis konusunun ve ödeme yöntemlerinin üstüne giden dosya haberimizden sonra bana ulaşan bir mesajı sizlerle paylaşıyorum.

Yeni ödeme yöntemi Dinamikpay gelmiş ve “Papara Aktif” reklamları yapılıyormuş.

Gelen mesaj:

Selamın aleyküm Hasan Abi dün akşam yasa dışı bahisle ilgili konuştuğunuz için birkaç bilgi de ben vermek istedim.

Abi Barış Abi’nin 40 milyon kişi oynuyor dediği olay şu,

Herkes birinci sınıf yakınlarının üzerine sitelerde hesap açıyor, oynayacağı zaman yakınlarının hesaplarını kullanıyor banka, payfix, papara, kripto…

Yani her insan kesin ve kesin aile üyelerinin adına bu sitelere üye oluyor.

Bir ailede 5 kişi gözüküyor ama oynayan bir kişi ve abartısız söylüyorum iş arkadaşlarının üzerine hesap açan üye olan bile var.

Bak abi bu işin sonlanması istenmiş olsa devlet ilk önce Telegram’ı kapatır. çünkü bütün alavere dalavare tanıtım reklamlar burada dönüyor.

Bak normalde Papara’ya devlet el koymuştu değil mi? ama iki gündür millet Papara üzerinden yine tanıtım yapıyor sitelerde.

Hani devlet el koymuştu?

Ve başka bir örnek,

devlet payfix, payco ve diğerlerine el koydu ama bu kez de DİNAMİKPAY diye yeni bir ödeme kuruluşu açtılar.

Telegram’ı kapatmadıkları sürece ve bu ödeme kuruluşlarına bu şekil izin verdikleri sürece bu işin önüne geçemezler abi.

Bak buda yeni çıkardıkları DİNAMİKPAY yani payfix, papara, payco gibi… Sana reklam görsellerini atıyorum."