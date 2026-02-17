Jandarma ekipleri tarafından 12 il merkezli olarak yürütülen geniş çaplı operasyonlarda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe vuruldu.

“Nitelikli dolandırıcılık”, “banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak” ve “yasa dışı bahis” suçları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 356 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

86 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında 86 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

DİJİTAL PARA AKIŞI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini ve dolandırıcılıktan elde edilen paraları farklı banka hesapları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden dolaşıma soktukları belirlendi. Mali hareketlerin detaylı inceleme altına alındığı öğrenildi.