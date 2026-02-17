Türk futbolunda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Tuzlaspor’un eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi olduklarının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen Diyarbekirspor’a el konulduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin bazı spor kulüpleri üzerinden aklandığı belirlendi. Paranın, kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Öte yandan Tuzlaspor, 2024 yılında gerçekleştirilen devir işlemlerinin ardından Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adını almıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Beykoz Anadolu Spor, ligde topladığı 23 puanla 15. sırada yer alıyor.