Tunceli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda önemli bir operasyona imza atıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ya da kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.B.A, S.T. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler ile hesabı ele geçirilen bir şahsa ait banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 274 milyon 793 bin 734 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi."

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlının çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.