İstanbul başta olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 27 Mart’ta düzenlediği operasyonun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 16’sı tutuklanırken, diğer 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin “Golbet” ve “Hasbet” adlı internet siteleri üzerinden, “kapalı devre” olarak adlandırılan yöntemle faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Zanlıların, kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ortaya çıkarıldı.

27 Mart’ta İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta 28 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda 4 kişi daha yakalandı.