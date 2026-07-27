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Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen banka hesap verilerinde 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ!

Bazı şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde "saha grubu" ve "havale ofis grubu" adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Söz konusu yapılanmalarda yer aldıkları tespit edilen 24 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda 56 şüphelinin kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca, şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesaplarında yapılan incelemede 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık işlem hacmi bulundu.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ'daki ikametlere ve yasa dışı bahis paralarının transferlerinde kullanıldığı değerlendirilen "finans ofislerine" operasyon düzenlendi.

67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Mersin merkezli 11 ildeki operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. Şüphelilerden 4’ünün cezaevinde, 2’sinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.