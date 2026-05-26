Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ilde 189 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs 2026 tarihinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.