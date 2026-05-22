Denizli merkezli iki ilde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, 18 Mayıs günü düğmeye basıldı. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suç gelirlerinin aklanması suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde, uzun süreli teknik ve fiziki takip yapıldı.

Belirlenen şebeke üyelerine yönelik Denizli il merkezi, Çivril ilçesi ve Aydın'ın Didim ilçesindeki adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis şebekesi içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç delili niteliği taşıyan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan aramalarda; 13 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart, 2 adet flash bellek, 2 adet hard disk ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.