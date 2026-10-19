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Kaynak: AA / DHA / İHA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü şahıslardan belirli bir ücret karşılığında "set" olarak tabir edilen banka hesaplarını temin eden 11 şüpheli tespit edildi. Elazığ'da 9, İstanbul ve Adana'da birer adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 18 fişek, ruhsatsız tüfek, 10 uyuşturucu hap, 11 cep telefonu ele geçirildi.