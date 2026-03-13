İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturmada şirketin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL İNCELEMEDE KRİTİK BULGULAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 6 Mart’ta gerçekleştirilen Fincrypto UAB (Paymix) operasyonunda ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Ön incelemelerde Pentech Bilişim’in yasa dışı bahis sitelerine teknik destek sağladığına ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından 9 Mart’ta mahkeme kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

BURSA MERKEZLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mart’ta Bursa merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 10 taşınmaz ve 5 araç ile banka hesaplarına mahkeme kararıyla el konuldu. Ayrıca Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi’ne de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.