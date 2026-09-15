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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik başsavcılık koordinesinde çalışma başlatıldı. 6 bin 51 kişinin IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis oynanan internet sitelerinde görüntülendiği tespit edildi.

Para nakline aracılık ettiği ve bu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. 6 zanlı gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.