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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, internet ortamındaki yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları toplandığı belirlendi. Bazı kişilerin ise banka hesaplarını para karşılığında kullandırarak yasa dışı bahis oynatılmasına olanak sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde yaklaşık 562 milyon TL işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.

SAKARYA MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 26'sı ise tutuklandı.