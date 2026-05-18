Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaçar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 35 lira olarak duyurulan yaş çay fiyatına tepki gösterdi. Fiyatın bölge üreticisinin beklentilerinin çok altında kaldığını vurgulayan Kaçar, hükümete fiyatı 40 liraya yükseltme çağrısında bulundu.

"FİYAT ŞENLİKLERLE DEĞİL, GECE YARISI DUYURULDU"

Geçmiş yıllardaki fiyat açıklama dönemlerine atıfta bulunan Kaçar, yaş çay sezonu öncesi üreticinin moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Kaçar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Malumunuz, yaş çay sezonu başlamak üzere. Yaş çay fiyatımız geçmiş yıllarda karnaval havasında, şenliklerle, başbakanlarla, başkanlarla açıklanırken maalesef beklentilerin çok altında olacak şekilde gece yarısı milletvekilimiz tarafından duyurulmuştur. Milletimiz tamamen ümitlerini yitirmiş durumda."

"MERKEZ BANKASI VERİLERİ VE ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Ekonomik gelişmelere ve küresel piyasalardaki hareketliliğe dikkat çeken Kaçar, daha önce asgari 50 lira talep ettiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Biz, çay fiyatı açıklanmadan önce, geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz enflasyon ve içerisinde bulunduğumuz savaş durumu dolayısıyla, Amerika'nın İran'a haksız bir şekilde saldırması neticesinde enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle enflasyonun beklentilerin üzerinde olacağını düşünerek, çay fiyatının asgari olarak 50 lira olmasını milletimizle paylaşmıştık. Ancak çay fiyatı açıklandıktan sonra gördük ki, beklenen enflasyonun daha üzerinde olacağı Merkez Bankası tarafından duyurulmuştur."

"HÂLÂ GEÇ DEĞİL, FİYATI REVİZE EDİN"

Üretici çay bahçesine girmeden önce adım atılması gerektiğini belirten SP Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Hâlâ geç olmadan, milletimiz çaya, çaylığa girmeden beklentilerin altında olan çay fiyatının revize edilerek, her ne kadar biz 50 lira istiyorsak da asgari 40 lira olacak şekilde düzenlenmesini bekliyoruz."