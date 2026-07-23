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Kaynak: Haber Merkezi

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş'ın Ankara dışındaki bir programda olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine katılmadığını ancak Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini iddia etti.

'BÖYLE BİR ŞEY OLMADI UYDURMAYIN'

Mansur Yavaş, ise Yarkadaş'ın iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Doğrudan Yarkadaş'ın tweet'ine yanıt veren Yavaş şunları kaydetti:

"Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım bilgim yok"

Yarkadaş'ın sosyal medya paylaşımı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı’da tarım işçilerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun Polatlı’daki tarım işçilerini ziyaret etkinliğine Polatlı Belediye başkanı da refakat etti . Kılıçdaroğlu ardından ise Polatlı belediye başkanı Mürsel Yıldız Kaya’yı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

TV100 için edindiğim bilgiye göre; CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara dışındaki bir programda olduğu bilgisini verdi ve etkinliğe bu yüzden katılamadığını ifade etti."