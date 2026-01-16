Milyonlarca öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, tatilini yurt içinde ve yurt dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Özellikle bugün, yarıyıl tatiline çıkan aileler ile umre kafilelerinin hareketliliği nedeniyle günlük yolcu trafiği yaklaşık iki kat arttı.

TERAPİ KÖPEKLERİ ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda, uçuş öncesinde stres ve endişe yaşayan yolcular için görev yapan terapi köpekleri özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında yolcular, terapi köpekleriyle vakit geçirerek uçuş öncesi daha sakin ve rahat bir süreç geçirdi.