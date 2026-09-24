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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'de icra yoluyla satışa çıkarılan mallara bu kez yarış atları eklendi. Ödemiş İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda 5 yarış atının icralık olduğu görüldü.

Satışa çıkarılacak atların toplam değerinin ise 15 milyon 100 bin TL olduğu açıklandı.

5 YARIŞ ATI İCRADAN SATILACAK

İcralık olan yarış atlarının isimleri Torunum Mira 2025, Nicelydone 2025, Demirsu 2025, Live Amber 2025 ve Taysu olarak açıklandı.

İlanda, İngiliz erkek Torunum Mira 2025 isimli tay için 900 bin TL değer biçildiği belirtildi. TJK verilerine göre satışa çıkarılan atların sahibi Deniz Çakar olarak görülüyor.

ANNESİNİN SAHİBİ KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İcralık atlardan Torunum Mira 2025'in annesi Torunum Mira'nın sahibi ise TJK kayıtlarında Ali Baklan olarak yer alıyor.

Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu ve Baktat Zeytinyağı firmasının sahibi olan Baklan, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunmuş, şirketi hakkında kesin mühlet kararı verilmişti.

AÇIK ARTIRMA 21 EKİM'DE

Toplam değeri 15 milyon 100 bin TL olarak açıklanan 5 yarış atının satışı açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İcralık yarış atları için açık artırmanın 21 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi.