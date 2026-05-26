20 Mayıs 2026’da yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile hayatımıza yeni bir terim girdi. “Yeni gıda”

Peki nedir bu "yeni gıda"?

Yönetmeliğe göre: 31 Aralık 2025'e kadar Türkiye'de insan tüketiminde bilinmeyen; alglerden elde edilen protein içecekler, bağırsak bakterileri, işlem görmüş mantar tozları, hücre kültürüyle çoğaltılan meyveler, tarımsal atıklardan üretilen yeni nesil içerikler ve biyoteknolojik yöntemlerle dönüştürülmüş bileşenler, geri dönüşümlü ürünler, aynı çatı altında “yeni gıda” olarak tanımlanıyor.

Bu yönetmelik Türkiye'deki gıda sektörünü önemli ölçüde şekillendirecek. İşte öne çıkan başlıklar:

Yeni gıda dönemi resmen başlıyor

31 Aralık 2025 referans tarih olarak belirlenmiş. Bu tarihten önce Türkiye'de "önemli ölçüde tüketilmemiş" gıdalar artık "yeni gıda" sayılacak ve piyasaya çıkmadan önce izin gerekecek. Yani; alg yağları, hücre kültüründen üretilen etler, tasarlanmış nanomateryaller içeren gıdalar gibi ürünler denetim altına alınıyor.

Böcek ve domuz kaynaklı ürünlere yasak

Madde 7/2 açık: domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar hiçbir şekilde listeye giremeyecek. Avrupa'da böcek unu gibi ürünler yaygınlaşırken Türkiye bunların dışında kalıyor.

Yani örneğin Tayland, Vietnam veya bazı Afrika ülkelerinde tüketilen böcek proteinleri AB’de kısmen serbestleşse bile Türkiye’de mevcut düzenlemeye göre piyasaya girmesi zor görünüyor. Buna karşılık böcek içermeyen egzotik soslar, fermente ürünler veya bitkisel içerikler için yol açılmış durumda.

Nanoteknoloji ile üretilen gıdalar sıkı denetime girecek

100 nm altı partiküller içeren gıdalar için özel test ve değerlendirme zorunluluğu var. Bu alan henüz gelişmekte, dolayısıyla ilerleyen yıllarda daha çok gündeme gelecek.

Bugün piyasada nano teknoloji çoğu zaman doğrudan “nano gıda” etiketiyle görünmüyor; daha çok: biyoyararlanımı artırılmış ürünler, hızlı emilim vaat eden takviyeler, fonksiyonel içecekler, akıllı ambalaj teknolojileri üzerinden karşımıza çıkıyor.

Bilimsel tartışmanın temel noktası şu: Bir madde makro ölçekte güvenli olsa bile nano ölçekte fiziksel ve biyolojik davranışı değişebiliyor. Bu yüzden klasik gıda güvenliği testleri tek başına yeterli kabul edilmiyor.

Önümüzdeki birkaç yılda özellikle: ithal fonksiyonel gıdalar, sporcu destek ürünleri, “yüksek biyoyararlanım” pazarlaması yapan takviyeler üzerindeki denetimlerin artması beklenebilir. Yönetmelik her kapıyı kapatmıyor; bazıları için daha kısa bir yol da açılmış.

Geleneksel ama "yabancı" gıdalar için farklı bir yol var

Başka ülkelerde en az 25 yıldır güvenle tüketilen geleneksel gıdalar için daha hızlı bir bildirim yolu açılmış. Örneğin Güneydoğu Asya veya Afrika mutfaklarından gelen bazı ürünler bu yoldan girebilir. Yetkili kurumlar ciddi bir güvenlik itirazı yapmazsa ürün daha hızlı şekilde pazarda yerini alabilir.

Veri koruması yenilikçiliği teşvik edecek

Yeni bilimsel kanıt geliştiren firma 5 yıl boyunca verilerini rakiplerinden koruyabiliyor. Bu ilaç sektöründeki patent mantığına benziyor ve ar-ge yatırımını özendiriyor.

Sistem kabaca şöyle işler: Bir şirket yeni bir gıda veya içerik için toksikoloji, beslenme, emilim, alerji gibi konularda özgün bilimsel çalışmalar yaptırır. Yetkili otorite bu özel verilere dayanarak onay verirse, o bilimsel veriler belirli süre boyunca başka firmalar tarafından kullanılamaz. Bu koruma süresi genellikle 5 yıldır.

Bu yüzden: Rakip şirketler aynı verileri ücretsiz kullanıp hemen piyasaya giremez. Ya kendi bilimsel dosyalarını hazırlamaları gerekir, ya da veri sahibinden izin almaları gerekir.

Mantık gerçekten ilaç sektöründeki: veri münhasırlığı, düzenleyici veri koruması, patent dışı pazar avantajı yaklaşımına benziyor.

Ama burada önemli bir fark var: Bu koruma doğrudan “ürünün kendisini” değil, başvuruda kullanılan özgün bilimsel verileri korur.

Dolayısıyla aynı ürün teorik olarak başka bir firma tarafından da satılabilir; ancak bunun için bağımsız güvenlik kanıtı sunmaları gerekir.

Bu model özellikle: alternatif proteinler, fonksiyonel bileşenler, mikrobiyal içerikler, hassas fermantasyon ürünleri, yeni bitkisel ekstraktlar gibi yüksek ar-ge maliyetli alanlarda yatırımı teşvik etmek için kullanılıyor. Ama bu teşvik boşlukta değil; arkasında yıllara yayılabilen bir onay süreci var.

Bürokratik süreç uzun ama yapılandırılmış

Başvuru geçerlilik kontrolü 45 iş günü, bilimsel komisyon değerlendirmesi 9 aya kadar sürebilir. Yani yeni bir ürünü markete sokmak yıllara yayılabilir.

Bu yapı özellikle küçük ithalatçılar için maliyetli olabilir; buna karşılık büyük gıda ve takviye şirketleri için daha yönetilebilir bir süreç oluşturuyor. Uzun vadede ise piyasada: daha az ama daha yüksek regülasyonlu, izlenebilirliği güçlü, bilimsel dosyası bulunan ürünlerin öne çıkması bekleniyor.

Peki mevcut işletmeler bu süreçte ne yapacak? Geçiş tarihi 30 Haziran 2027. Halihazırda faaliyet gösteren işletmeler EK-1'e bu tarihe kadar uymak zorunda. Bu tarihe kadar mevcut mevzuat geçerliliğini koruyor.

Türkiye gıda inovasyonunu AB normlarına yaklaştırıyor, ama kendi kültürel ve dinî hassasiyetlerini koruyarak bunu yapıyor. Önümüzdeki yıllarda laboratuvar gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve egzotik bitkisel ürünler bu yönetmeliğin pratikte ne kadar işleyeceğini test edecek. Geleceğin sofrası tarladan çok laboratuvarda kurulacak gibi duruyor; bunu kabul edip etmeyeceğimiz ise henüz belli değil.